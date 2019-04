PIB norte-americano cresce mas Wall Street abre no ‘vermelho’

Wall Street iniciou a sessão desta sexta-feira com a notícia de que o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 3,2% no último ano. Ainda assim, este dado não invalidou que as principais cotadas norte-americanas abrissem a sessão a negociar no vermelho.

Este crescimento foi impulsionado pelo comércio e pela maior acumulação de mercadorias não vendidas desde 2015, fatores que devem ser revertidos nos próximos trimestres. O crescimento também foi impulsionado por um aumento no investimento do governo, que compensou a forte desaceleração nos gastos dos consumidores e das empresas.

Esta sexta-feira, o S&P 500 desvaloriza 0,14%, para 2.922,72 pontos; o tecnológico Nasdaq desce 0,53%, para 8.078,16 pontos; e o industrial Dow Jones cai 0,09%, para 26.437,71 pontos.

“Os dados são um voto de confiança que nos diz que a economia está funcionando e os temores de uma desaceleração foram amenizados no momento”, afirma Andre Bakhos, diretor da New Vines Capital LLC em Bernardsville, Nova Jersey.

Quase 78% das 178 empresas do S & P 500 que divulgaram os resultados até agora, ultrapassaram as estimativas de lucros, de acordo com dados do Refinitiv. A Bolsa de Wall Street espera agora que os lucros estejam em linha com o trimestre do ano passado, numa melhoria acentuada em relação à queda de 2,3% esperada no início de abril.

A Amazon subiu 1,8% no pré-mercado, depois de divulgar um lucro trimestral que duplicou e superou as estimativas da procura crescente pelos seus serviços de cloud e anúncios.

As ações da Ford Motor subiram 7,3% depois da construtora registar um lucro acima do esperado no primeiro trimestre, em grande parte devido às fortes vendas de camiões no seu principal mercado dos EUA.

Entre as desacelerações, a Intel desvalorizou 7,8% após ter cortado a sua previsão de receita para este ano e perdeu a estimativa trimestral de vendas para o principal negócio de data center.