Plano de Recuperação e Resiliência ainda não seguiu para Bruxelas porque Governo está a ponderar “devidamente todos os contributos”, diz Costa

O primeiro-ministro, António Costa, assumiu, esta quarta-feira, que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) ainda não foi enviado para Bruxelas porque estão a ser considerados “devidamente todos os contributos”.

Durante reunião plenária, num debate sobre política geral, António Costa falou do PRR enalteceu os contributos ao documento. “Os contributos foram muito enriquecedores, 1601 contributos, e portanto o Governo tem vindo a ponderar devidamente todos eles e isso naturalmente tem levado o Governo a prolongar a elaboração desse programa”, referiu.

O primeiro-ministro respondia ao deputado do CDS-PP Telmo Correia que questionou António Costa sobre se o PRR já tinha seguido para a Comissão Europeia. O centrista perguntou ainda ao primeiro-ministro se o Governo tinha adotado os contributos que tinha recebido, sobre se o plano tinha em consideração “o impacto desta terceira vaga e deste segundo confinamento geral” e se António Costa estaria disponível a trazer o plano para discussão no Parlamento.

Às restantes perguntas do CDS-PP, António Costa esclareceu que “como se sabe sabe a regra da distribuição das verbas no país tinham um primeiro valor indicativo com base nas previsões do impacto do produto em 2020 e 2021 e depois uma segunda revisão que será feita em 2022 tendo em conta já o apuramento dos resultados obtidos em 2021”.

António Costa classificou o PRR como um “programa grande impacto na economia” e recordou que em setembro fez a proposta de o debater no parlamento e obteve “resposta zero”.