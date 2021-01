Plataforma Gerador lança bolsa de jornalismo de investigação

A plataforma Gerador lançou uma nova bolsa de jornalismo de investigação, foi esta quarta-feira anunciado. A bolsa “Reportagens Essenciais Gerador” visa dar condições a jovens jornalistas ou jovens formados em jornalismo, até aos 35 anos, para a realização de reportagens de investigação, com o Gerador a fornecer os recursos técnicos, humanos e financeiros. A bolsa tem a duração de três meses e o valor global de 1.250 euros. O período de candidatura já está aberto.

A bolsa “surge como um desafio para a criação de reportagens de investigação, com duração de três meses e acesso a recursos técnicos, humanos e financeiros fornecidos pelo Gerador, que serão publicadas integralmente nas suas plataformas – revista, site e redes sociais” -, segundo um comunicado enviado à redação.

A plataforma considera que no contexto da pandemia da Covid-19 “os meios de comunicação permanecem como um elemento fundamental para divulgar e analisar a informação mais relevante”. E ao mesmo tempo que o sector “atravessa uma crise profunda”, num ano de “incertezas para a atividade”, a bolsa criada pretende apoiar os jornalistas mais novos a aceder “aos recursos e ferramentas necessárias para desenvolver reportagens de investigação”.

O prazo de candidatura à bolsa do Gerador teve inicio esta quarta-feira, estando fecho das candidaturas previsto para 12 de fevereiro. “Todos os cidadãos nacionais ou estrangeiros residentes em Portugal podem concorrer, desde que as propostas sejam feitas a título individual e escritas em português”, diz o Gerador. A candidatura deve ser acompanhada pelo currículo, uma cópia da carteira de jornalista ou certificado de licenciatura e uma entrevista ou reportagem já publicada.

O vencedor da bolsa “Reportagens Essenciais Gerador” será conhecido no dia 19 de fevereiro. Para avaliar as propostas dos candidatos, a plataforma terá em consideração a adequação à estratégia editorial do Gerador, a relevância jornalística, o enquadramento temporal e a diversificação da apresentação”, bem como o detalhe orçamental e a calendarização das tarefas a apresentar.

O valor global da bolsa é de 1.250 euros, sendo que mil euros são relativos ao orçamento máximo de gastos em recursos técnicos para a reportagem e 250 euros será o prémio monetário para o vencedor da bolsa.

O Gerador foi criado em 2014 pela Associação Cultural Gerador. O projeto é apresentado “como uma plataforma de ação e comunicação para a cultura portuguesa que acredita que a identidade de um país é a federação de todas as suas culturas pessoais”.