Portugal Confidential Travel e Minor Hotels unem-se para organizar viagem de luxo por Portugal

Portugal Confidential Travel, consultora de gestão de destinos de luxo, em parceria com a Minor Hotels, organiza uma viagem de familiarização para oito agentes de viagem da Frosch International Travel, desde o passado dia 8 até ao próximo dia 14 de Maio de 2019.

A iniciativa inclui parcerias chave com o Grupo José Avillez, o Conrad Algarve, o Vila Vita Parc, a VIP Chauffeurs e a Liv Lux.

O objetivo é proporcionar aos turistas norte-americanos, uma experiência de luxo pelo país.

Trata-se de uma viagem que tem por objetivo “promover Portugal como um destino para receber os clientes de excelência da Frosch, assim como os clientes que viajam para lazer ou negócios, apresentando-lhes diversos parceiros luxo em Lisboa, Algarve e Sintra”, lê-se num comunicado.

A Portugal Confidential Travel, é a consultora de gestão de destinos de luxo criada em 2018, e está sediada em Olhos d’Água, no Algarve.

Já a Minor Hotels é proprietária, operadora e investidora em hotéis a nível internacional, incluindo do Hotel Tivoli, e conta atualmente com 516 unidades em funcionamento.

“O número de turistas Americanos em Portugal tem aumentado significativamente nos últimos dois anos”, diz Cathy Leibman, Sócia da Portugal Confidential Travel. “Queremos proporcionar à equipa da Frosch International Travel uma imersão de luxo na cultura portuguesa, bem como evidenciar que a hotelaria de luxo em Portugal está preparada para receber os seus clientes.”

O alojamento, assim como a maioria da alimentação para os agentes da Frosch será assegurada pela Minor Hotels. O grupo ficará hospedado duas noites em cada localidade, em Lisboa, no Tivoli Avenida Liberdade, no Algarve, no Antara Vilamoura e em Sintra, no Tivoli Palácio de Seteais. Os espaços da Minor Hotels, como o SEEN, o Sky Bar, EMO e restaurantes Ria, Spas da cadeia Anantara e o restaurante Seteais terão as suas portas abertas aos agentes da Frosch.

“É importante que os agentes da Frosch possam experienciar os espaços Anantara e Tivoli em Portugal, para uma clara perceção do serviço de excelência que proporcionamos”, diz Frederico Ayala, Diretor de Vendas de Luxo na Minor Hotels. “Sentimo-nos honrados por unir forças com a Portugal Confidential Travel nesta iniciativa.”

Ao longo de toda a viagem, os transferes serão assegurados pela VIP Chauffeurs Algarve em Mercedes V-Class.

“O itinerário de experiências únicas criado pela Portugal Confidential Travel inclui jantar no restaurante Cabaret Gourmet BECO do Chef José Avillez, visitas guiadas por Lisboa e Sintra com a Blue Collective, almoço no Restaurante Louro no Conrad Algarve, uma excursão de iate pela Liv Lux, seguida de uma visita às grutas de Benegil com a Taruga Tours, uma soirée na Fine Wines & Food Fair na VILA VITA Parc, almoço no Tivoli Évora e jantar no Casal Sta. Maria”, revela o comunicado.

Cathy Leibman e Greg Boegner, sócios da Portugal Confidential Travel vão acompanhar os agentes da Frosch International Travel ao longo de toda a sua visita.