Portugal e a arte de endeusar Rendeiros. Ouça o podcast “Maquiavel para Principiantes” de Rui Calafate

Um punhal chamado Paulo Rangel. Os críticos de Rui Rio não baixam as armas e já preparam o contra-ataque a 14 de outubro, num desafio à liderança do PSD

Também em estilo desafiador, João Rendeiro entrou em modo “apanha-me se puderes” e decidiu não voltar a Portugal. O jogo do passa culpas já começou, e todos são perdedores.

Em Espanha, Casado parece querer esticar o PP até ao Vox com a bênção de Ayuso, numa mudança de 180 graus em relação ao que aconteceu em outubro

As imperdíveis sugestões culturais e a sempre inquietante pergunta da semana fecham este podcast.

Este podcast do JE e da autoria de Rui Calafate, conta com a condução de José Carlos Lourinho e o som é cuidado por Nuno Braga. A música está a cargo de KaSpar.

Semana a semana, Rui Calafate folheia este manual com frieza, independência e racionalidade, trazendo temas que vão da política nacional ao panorama internacional, passando pela comunicação e media. No final, conheça as sugestões culturais e as notas mais importantes da semana.