Portugal emite 1.227 milhões de euros em dívida a seis e 14 anos

O I.G.C.P – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – emitiu esta quarta-feira um total de 1.227 milhões de euros num leilão de Obrigações do Tesouro a seis e 14 anos.

No primeiro leilão duplo deste ano – o IGCP já fez uma venda sindicada e uma troca de dívida – a agência liderada por Cristina Casalinho pagou uma taxa negativa (-0,057%) para emitir 564 milhões em dívida com prazo em julho de 2026, e uma taxa de 0,555% para colocar 663 milhões em obrigações com maturidade em abril de 2034.

A última vez que Portugal foi aos mercados foi a 19 de janeiro para emitir 949 milhões de euros em OT, numa operação de troca de dívida para alongar os prazos e que envolveu também a recompra de dívida que chegava à maturidade a 15 de abril de 2021. Nessa altura comprou 949 milhões de euros que venciam a 2021, com uma taxa de alocação de 3,85% e, em troca, vendeu 949 milhões de euros em OT com maturidade a 15 de junho de 2029, com uma taxa de 1,95%.

