Portugal melhorou a capacidade para expandir a economia nos últimos anos, diz a DBRS

Ler mais

A DBRS afirmou esta quinta-feira que Portugal, tal como Itália, tem aproveitado melhor a utilização da capacidade existente e alguma expansão do ‘output’ potencial para melhorar a capacidade de expandir a economia, salientando que as perspetivas para sustentar o crescimento são favoráveis no prazo.

“Com o investimento a subir e os níveis de emprego e participação da força de trabalho em níveis mais elevados, as perspetica no curto-prazo para sustentar o crescimento parecem favoráveis, mas para Portugal que para Itália. Espera-se que o aumento do output potencial melhor em 2018 e 2019”, explicou a agência canadiana num relatório.

Adiantou que, em ambos os países, as reformas no mercado laboral nos últimos ano ajudaram a recuperação no emprego. A DBRS vê uma retoma no investimento como encorajadora, pois sugere que a capacidade existente na economia está ser utilizada de novo e também que nova capacidade está a ser criada.

Alertou, no entanto que a trajetória da capacidade de crescimento é mais incerta num prazo mais alargado. “Irá depender de políticas que afectam o investimento e o mercado de trabalho, incluindo a população ativa. Dependerá ainda de quão bem a Itália e Portugal fizerem uso dos recursos existentes”.

“Aumentar o crescimento potencial é crucial tanto para Itália como para Portugal, pois crescimento acelerado permitiria reduzir os elevados níveis de dívida. Em Portugal a dívida do setor privato permanece alta, enquanto em os balanços do setor privado são mais saudáveis. Mas os rácios de dívida pública continuam altos nos dois países”, vincou.

[Atualizada às 9h13]