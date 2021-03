Portugal paga taxa de juro mais alta para colocar Obrigações do Tesouro a 10 anos

O IGCP – Agência de Gestão de Tesouraria e Dívida Pública emitiu esta quarta-feira um total de 1.250 milhões de euros em Obrigações do Tesouro (OT) a sete e a 10 anos, com a taxa de colocação na maturidade mais longa a voltar ao terreno positivo, depois de Portugal ter conseguido uma yield negativa no último leilão, uma subida que resulta do ambiente generalizado de aumentos de taxas nos mercados de dívida.

A agência liderada por Cristina Casalinho tinha estabelecido como um montante entre mil milhões e 1.250 milhões de euros.

Nas OT a 10 anos, com maturidade em outubro de 2030, Portugal conseguiu uma yield de 0,237%, depois de a 13 de janeiro de 2021, ter pago uma taxa negativa pela primeira vez nesse prazo, de -0,012%. No mercado secundário, as yield negoceia esta quinta-feira nos 0,267%.

Essa taxa da dívida benchmark nacional tem subido nas últimas semanas em linha com as pares na Europa e nos Estados Unidos, onde as treasuries a 10 anos negoceiavam esta quarta-feira nos 1,54%, tendo no dia anterior tocado nos 1,613%, máximos de 13 meses.

A subida das taxas de juro está relacionada com as expectativas de uma aceleração da inflação no verão, que deverá ser causada pela reabertura das economias com o avançar dos planos de vacinação e o aumento do consumo por pessoas que poupararam durante a pandemia e ainda por cima receberam estímulos orçamentais.

O IGCP emitiu ainda 625 milhões em dívida com prazo de outubro 2027, tendo pago uma taxa de -0,086%. No mercado secundário a taxa da dívida portuguesa negociava esta quinta-feira nos -0,061%.

[Em atualização]