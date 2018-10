Portugal subiu e é o 34º país mais competitivo do mundo. Veja aqui o ranking completo

Portugal subiu, em 2018, no conjunto de 140 países, de 42º para 34º no Ranking Mundial de Competitividade. A avaliação foi melhor do que em 2014, tendo também a pontuação (score) subido de 4,57 para 4,91, atingindo assim a situação que o país tinha em 2005.

“Foi graças a esta mudança de metodologia do WEF que ultrapassámos nove países embora tenhamos sido ultrapassados pela Itália”, explica os promotores do estudo em Portugal. “Se a mesma metodologia fosse aplicada a 2017 teríamos nesse ano ficado em 33º, tendo então caído uma posição para 34º, ultrapassados pelo Chile”.

O Ranking no novo GCI 4.0, Global Competitivity Index 4.0 do World Economic Forum foi apresentado esta quarta-feira de manhã ao país na AESE Business School em Lisboa pela sociedade pela PROFORUM, Associação para o Desenvolvimento da Engenharia e pelo FAE-Forum de Administradores e Gestores de Empresas.

Na edição deste ano não houve a tradicional listagem das preocupações dos empresários.

Estes são os piores indicadores em que Portugal é colocado acima da 100.ª posição nos 140 países: