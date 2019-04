Portugal vai ao mercado para emitir até 1.250 milhões de euros a curto prazo

Portugal volta ao mercado na próxima quarta-feira, dia 17, para se financiar a curto prazo até 1.250 milhões de euros. O IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública realiza um leilão duplo a três e 11 meses.

“O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 17 de abril pelas 10:30 horas dois leilões das linhas de BT com maturidades em 19 de julho de 2019 e 20 de março de 2020, com um montante indicativo global entre 1000 milhões euros e 1250 milhões euros”, informa a agência liderada por Cristina Casalinho.

A 20 de março, a agência que gere a dívida pública portuguesa emitiu 1.100 milhões de euros, com uma taxa de -0,366%. Já na maturidade mais curta, o IGCP emitiu 150 milhões a uma taxa média ponderada foi de -0,389%, em fevereiro.