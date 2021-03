Portugal vai entregar 60 mil testes à Covid-19 a Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe

Portugal vai entregar cerca de 60 mil testes PCR (Polymerase Chain Reaction) à Covid-19 e kits de extração a três países africanos: Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, informou esta sexta-feira o Ministério da Saúde.

Os dois primeiros países receberão ainda hoje o material de diagnóstico e de rastreio ao novo coronavírus ainda hoje, enquanto o voo com o equipamento destinado a São Tomé e Príncipe aterra no arquipélago este sábado.

As três nações dos PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa) vão receber (cada uma) lotes de 20 mil testes – doados a partir da reserva estratégica nacional gerida pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge – que serão entregues às autoridades locais pelas representações diplomáticas portuguesas na Cidade da Praia, Bissau e São Tomé.

“Esta ação insere-se no quadro do compromisso assumido por Portugal no combate à pandemia Covid-19 e na mitigação dos seus impactos, e corresponde à segunda fase do “Plano de Ação na resposta sanitária à pandemia Covid-19” entre Portugal e os PALOP e Timor-Leste, promovido pelo Governo português, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Ministério da Saúde, e de numerosos parceiros nacionais”, lembra o gabinete de Marta Temido, em comunicado.

Nas últimas 24 horas, África registou mais 329 vítimas mortais desta doença, o que elevou o total de mortes para 105.001 desde o início da pandemia, e 12.273 novos casos de infeção por SARS-CoV-2. Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número total de contágios nos 55 Estados-membros da organização é de 3.937.028 e o de recuperados esta sexta-feira é de 10.701, para um total de 3.512.473 desde que o vírus chegou ao continente.