Português vai liderar departamento que produz Índice de Desenvolvimento Humano da ONU

O português Pedro Conceição é a partir de 1 de janeiro de 2019 o novo diretor do departamento da ONU, responsável pela Relatório de Desenvolvimento Humano.

Com cerca de 20 anos ao serviço da ONU, era, desde 2014, diretor de Estratégia do departamento de Políticas do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Formado Física pelo Técnico é doutorado em Políticas Públicas pela Escola de Políticas Públicas Lyndon B. Johnson, da Universidade do Texas, onde estudou com uma bolsa Fulbright. Antes de chegar à ONU, foi assistente no Instituto Superior Técnico, onde também investigou nas áreas da ciência, tecnologia e políticas de inovação.