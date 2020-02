Portugueses estão mais otimistas sobre situação económica do país

Os portugueses estão mais otimistas relativamente à situação económica do país, face ao período homólogo de 2018. As conclusões são do Eurobarómetro, divulgado esta terça-feira, que revela que as perceções positivas subiram para 44%, no período após as eleições legislativas, mais sete décimas do que no barómetro do outono de 2018.

“Embora a perceção do estado da economia nacional mantenha um saldo negativo, Portugal encontra-se agora apenas a três pontos percentuais da média europeia de 47%”, indica o mais recente relatório sobre a opinião pública em Portugal relativamente à União Europeia (UE), que inquiriu indivíduos entre os dias 14 e 29 de novembro do ano passado.

As conclusões do inquérito apontam também que a situação económica do agregado familiar é percecionada de forma mais positiva, com 67% dos inquiridos a avaliá-la positivamente.

“O clima económico favorável contribui para que os portugueses sejam mais otimistas do que a média dos cidadãos da UE relativamente aos próximos meses: mais de um terço pensa que a situação da economia nacional irá melhorar no próximo ano (o valor mais alto entre os 28 Estados-membros); 31% pensa que a situação económica na UE irá melhorar, proporção muito superior à média europeia (19%) e só superada na Roménia (33%)”, acrescenta.

Mais de metade dos portugueses avalia funcionamento da democracia positivamente

O Eurobarómetro revela ainda que os portugueses avaliam positivamente o funcionamento da democracia nacional, “com cerca de 61% de avaliações favoráveis, acima da média europeia de 54%”.

“A saúde e a segurança social são os temas que mais preocupam os portugueses, sendo referidos por 44% dos inquiridos, mais 11 pontos percentuais do que no período homólogo de 2018”, identifica, explicando que Portugal subiu do décimo para o terceiro país mais preocupado com a saúde e a segurança social, apenas atrás da Finlândia (48%) e da Eslováquia (45%).

Os portugueses mostram-se ainda menos preocupados com a dívida pública. Se no outuno de 2018, o tema preocupava 15% dos inquiridos, neste Eurobarómetro preocupa apenas 7% dos portugueses, idêntico à média da UE.

“No que diz respeito às atitudes em relação à Europa, a opinião pública portuguesa continua substancialmente pró-europeia: 59% dos portugueses têm uma imagem positiva da UE, 29% neutra e 11% negativa”, identifica, salientando que os valores são superiores à média europeia de 42%.

“Apenas 25% considera que Portugal poderia enfrentar melhor o futuro fora da UE, sendo entre os jovens e os estudantes que o sentimento de cidadania europeia é particularmente intenso (94%)”, conclui.