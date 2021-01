Praça portuguesa acompanha ganhos na Europa. Galp dá gás ao PSI 20

O principal índice bolsista português (PSI 20) arrancou a negociar no verde esta segunda-feira. O PSI 20 soma 0,29%, para 5.056,41 pontos, em linha com as principais praças europeias.

Entre as principais congéneres, o alemão Dax avança 0,32%, o britânico FTSE ganha 0,01% e o francês CAC 40 cresce 0,05%.Os investidores europeus negoceiam impulsionados pela hipótese de nos novos estímulos à economia norte-americana, após os 1,9 biliões de dólares prometidos pelo presidente norte-americano Joe Biden terem recebido apoio da Reserva Federal dos EUA. Isto, numa altura em que os novos casos de infeções do novo coronavírus sobem.

Em Portugal, no primeiro dia após a reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa, a negociação é liderada pela Galp Energia. A petrolífera nacional avança 1,30%, para 8,914 euros, em linha com o mercado petrolífero. O Brent avança 0,47%, para 55,48 dólares, enquanto o WTI ganha 0,57%, para 52,57 dólares.

Ainda no sector da energia, a EDP destaca-se ao somar 0,38%, para 5,328 euros.

No sector do pasta e do papel, a Navigator cresce 1,19%, para 2,556 euros. Segue-se a Sonae (0,50%) e o BCP (0,05%), que contribuem para a negociação em alta no PSI 20.

No mercado cambial, o euro negoceia flat face ao dólar, valendo 1,217 dólares. Já na relação com a libra, a moeda da zona euro deprecia 0,12%, para 0,888 libras. A libra aprecia 0,13% face à moeda norte-americana, para 1,370 dólares.

[Informação atualizada pela última vez às 8h29]