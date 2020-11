Praças europeias negoceiam em terreno negativo. BCP arrasta PSI-20 para o ‘vermelho’

Os principais índices bolsistas prosseguem a manhã desta terça-feira em queda, “com o sentimento global do mercado a ser condicionado pelo aumento de restrições em vários Estados norte-americanos numa tentativa de combater a evolução da pandemia, após o país ter ultrapassado os 11 milhões de casos”, escreve Ramiro Loureiro, analista de mercados do BCP investment baking.

Por cá, o PSI-20 acompanha no ‘vermelho’, caindo 1,28% para 4.369,56 pontos graças às perdas de 2,27% para 0,1033 cêntimos do BCP e o deslize de 0,48% para 0,6250 cêntimos da Sonae.

Na verdade, as principais cotadas da bolsa portuguesa negoceiam esta manhã todas em queda. Apenas os CTT resistem à pressão, subindo 1,31% para 2,33 euros.

“O setor bancário espanhol continua na onda de fusões e aquisições, onde o BBVA recua 5%, numa altura em que confirmou negociações para uma potencial aquisição do Sabadell, que sobe 4,2%, depois de ontem ter valorizado quase 25%. No seio empresarial destaque para a valorização da Imperial Brands, após reportar os resultados anuais”, refere o analista. Assim, o índice da vizinha Espanha, IBEX 35, cai 1,20% para 7.890,00 pontos.

Em Paris, o CAC 40 desvaloriza 0,31% para 5.454,78 pontos, em linha com a praça em Frankfurt, o DAX, que recua 0,36% para

13.091,85 pontos. O Euro Stoxx 50 perde 0,42% para 3.451,58 pontos.

De Londres chegam notícias de que a União Europeia e o Reino Unido podem chegar a acordo até à próxima semana no que respeita ao Brexit, uma vez que haverá aproximações entre as partes em temas cruciais. No entanto, a expectativa não é suficiente para animar os investidores: o FTSE 100 cai 1,20% para 6.344,55 pontos.