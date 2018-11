Prémio Científico Mário Quartin Graça vai para…

Dois portugueses e uma brasileira conquistaram a 9.ª edição do prémio científico que distingue doutoramentos realizadas por investigadores portugueses ou latino-americanos em universidades de Portugal ou da América Latina.

O português Fernando M. Martins distinguiu-se na categoria de Ciências Económicas e Empresariais. A sua tese Price and wages rigidities: macroeconomic evidence é uma dissertação sobre a dimensão da rigidez de preços e salários em Portugal, bem como das suas principais fontes e foi feita no ISEG.

Manaíra Aires Athayde brilhou na categoria de Ciências Sociais e Humanas com a tese “Ruy Belo e o Modernismo Brasileiro. Poesia, Espólio”, realizada na Universidade de Coimbra. No seu trabalho, a investigadora brasileira mostra como determinadas características, práticas e temáticas da literatura brasileira se encontram na construção do discurso poético e crítico do poeta português.

Gil Correia, também de nacionalidade portuguesa, conquistou a categoria de Tecnologias e Ciências Naturais, com o trabalho “Integração de caracterização de reservatórios com ajuste de histórico baseado em poços piloto: aplicação ao campo Norne”. A tese foi realizada na Universidade Estadual de Campinas, onde o investigador aplicou um fluxograma de modelagem geológica aplicada a um reservatório real.

O brasileiro Virgílio Coelho recebeu uma menção honrosa com uma tese concluída na Universidade Federal de Minas Gerais.