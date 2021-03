Presidente da República fala amanhã ao país depois da votação da renovação do estado de emergência

Marcelo Rebelo de Sousa fará esta quinta-feira uma declaração ao país às 20h00, depois de os partidos votarem no parlamento a renovação do estado de emergência, avança a “RTP” e a “Renascença”. Numa altura em que o país se encontra na primeira fase do desconfinamento, os deputados discutirão a renovação do estado de emergência que o primeiro-ministro já afirmou ser necessário estender “pelo menos” até maio.

O Presidente da República esteve reunido com os partidos durante esta tarde para abordar a possível renovação do estado de emergência, algo que PS e PSD estão em sintonia e consideram necessário. CDS e PAN consideram necessário reforçar a testagem à Covid-19, e ambos criticaram o processo de vacinação. Já o Bloco pediu a extensão do prazo das moratórias de crédito à habitação, algo que consideram ser “uma bomba relógio de crédito mal parado”. O PCP quer o reforço das estruturas e das equipas de saúde pública.

Portugal registou hoje, dia 24 de março, mais 11 mortes e 575 casos de Covid-19, com a região de Lisboa e Vale do Tejo a ser mais afetada, contabilizando mais 262 pessoas infetadas. Portugal encontra-se neste momento na primeira fase do desconfinamento, que prevê a “reabertura progressiva e a conta-gotas”. As creches e as escolas até ao 1.º ciclo, cabeleireiros, livrarias e o comércio de bens não essenciais (ao postigo) foram os primeiros sectores de atividade a abrir. Os restantes sectores desconfinarão, até 3 de maio, de forma “prudente, cautelosa e gradual”, consoante a avaliação de risco de cada atividade e as datas estabelecidas com os especialistas.