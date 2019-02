Presidente do Peru visita esta semana Portugal

De acordo com nota oficial da Presidência da República, esta será a primeira deslocação de Estado de Martín Vizcarra a Portugal, a convite do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e no contexto de uma visita oficial à Europa.

Nos dois dias de visita, além de um encontro com Marcelo Rebelo de Sousa, Martín Vizcarra terá ainda uma reunião de trabalho com o primeiro-ministro, António Costa, participará num encontro empresarial Portugal-Peru, será recebido pelo vice-presidente da Assembleia da República, Jorge Lacão, e receberá ainda, do presidente da câmara municipal de Lisboa, a chave da cidade.

Está prevista ainda a assinatura de vários acordos e instrumentos bilaterais, não especificados.

A visita evocará ainda os 166 anos do estabelecimento de relações diplomáticas em Portugal e o Peru.

Martin Vizcarra, 55 anos, tomou posse como Presidente do Peru a 23 de março de 2018, na sequência da renúncia do então chefe de Estado Pedro Pablo Kuczynski, acusado de corrupção, de quem era vice-presidente.