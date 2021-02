“Primeira Pessoa”. “Chega, PCP ou BE: não deve haver acordos com nenhum destes partidos”, defende Carlos Guimarães Pinto

Na última edição do programa “Primeira Pessoa”, da plataforma multimédia JE TV, Carlos Guimarães Pinto, fundador da Iniciativa Liberal e da organização apartidária Instituto + Liberdade, teceu considerações sobre a possibilidade do centro direita abdicar de ser poder se isso apenas for possível com o apoio do Chega.

“Faça-me essa pergunta em relação ao Chega, ao Partido Comunista Português e ao Bloco de Esquerda e eu responderei que sim. Pelo facto de violarem de forma muito clara os princípios que este espaço político sempre defendeu, não devem existir acordos com qualquer um destes partidos. O PS fez muito mal em trazer dois desses partidos para o arco da governação”, sublinhou o antigo líder do partido Iniciativa Liberal.