“Primeira Pessoa”. “Quando um partido se prolonga no poder, expande esse poder para outras áreas”, alerta fundador do Iniciativa Liberal

Na última edição do programa “Primeira Pessoa”, da plataforma multimédia JE TV, Carlos Guimarães Pinto, fundador da Iniciativa Liberal e da organização apartidária Instituto + Liberdade, considerou que Portugal tem um problema económico muito grave pela frente, começa a ter problema em termos de liberdade política e em termos da independência das instituições.

Este dirigente considera que plataformas como o Instituto + Liberdade são “muito necessárias atualmente e mesmo que Portugal estivesse bem colocado economicamente e em termos de liberdade política e de liberdade de instituições”.

“Portugal especialmente tem um problema de liberdade económica com excessiva burocracia e sucessivos entraves ao empreendedorismo, temos muito problemas económicos e de independência das instituições com um partido há demasiado tempo no poder”, realçou Carlos Guimarães Pinto dando como exemplo o Banco de Portugal e do Tribunal de Contas.