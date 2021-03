“Primeira Pessoa”. “Rui Rio é o melhor candidato para vencer Rui Moreira”

Eleito para a Assembleia da República em 2019, o professor universitário e também vereador da Câmara do Porto, Álvaro Almeida é um dos deputados do PSD mais desalinhados com a liderança de Rui Rio. Mas garante que irá cumprir o mandato até ao fim da legislatura e espera contribuir para “pôr fim a 25 anos de socialismo”.