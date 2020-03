Prisa diz que Cofina violou contrato “sem aviso prévio” e vai acionar medidas

A Prisa anunciou esta quarta-feira que vai acionar medidas contra a Cofina por violação do contrato de compra e venda da dona da TVI ao cancelar o aumento de capital previsto “sem aviso prévio”.

“A Cofina, sem aviso prévio à Prisa, renunciou voluntariamente a continuar com o aumento de capital aprovado pelos acionistas da Cofina a 29 de janeiro de 2020, o que implica uma violação do contrato de compra de ações datado de 20 de setembro e alterado a 23 de dezembro de 2019”, explica a empresa fundada por Jesús de Polanco.

O grupo de comunicação social espanhol garante que “iniciará, a partir desta data, todas as ações contra a Cofina disponíveis de acordo com o contrato de compra e venda”.” Sem prejuízo do exposto, a Prisa continuará com o seu caminho focado nos seus ativos estratégicos em educação e media e, ao mesmo tempo, manterá uma política ativa de desinvestimento de seus ativos não essenciais”, explica a empresa.

A dona do “Correio da Manhã” explicou ontem à noite, em comunicado enviado ao mercado, que “tendo especialmente em consideração a recente e significativa deterioração das condições de mercado, a Cofina entendeu não estarem reunidas condições para o lançamento de uma oferta particular para colocação das ações [do aumento de capital] sobrantes, cuja possibilidade se encontrava prevista no prospeto da oferta pública de subscrição”.

Inicialmente, a Cofina tinha negociado a compra da Media Capital — e recebido “luz verde” dos reguladores — a um enterprise value de 255 milhões de euros (incluindo dívida). Mas a queda das audiências e os números reais da TVI levaram a Cofina a conseguir um desconto de 50 milhões no preço. A operação obrigava a uma Oferta Pública de Aquisição cujo pedido de registo foi remetido a 11 de outubro do ano passado.

Porém, a transação estava sujeita a certas condições, em particular a aprovação dos reguladores e a realização de um aumento de capital da Cofina em 85 milhões de euros para o financiamento parcial da compra da participação da Prisa na Media Capital, que detém a TVI. Aumento de capital esse que falhou.

Em atualização