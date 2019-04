Produção Industrial: Portugal regista a segunda maior quebra homóloga da zona euro em fevereiro

A produção industrial em Portugal registou a segunda maior quebra na zona euro no mês de fevereiro, depois de ter recuado 0,3% em termos homólogos, mas ter avançado 0,3% na União Europeia (UE). O recuo de Portugal foi de 2,9%, segundo dados do Eurostat revelados esta sexta-feira.

Face a janeiro, a produção industrial diminuiu 0,2% na zona euro e manteve-se estável na UE.

Na comparação com fevereiro de 2018, as maiores baixas na produção industrial registaram-se na Letónia (-3,1%), em Portugal (-2,9%) e na Alemanha (-2,0%), enquanto as principais subidas foram observadas na Polónia (6,8%), na Bulgária (6,6%) e na Hungria (5,9%).

Segundo o gabinete estatístico da UE, a Lituânia (-4,7%), a Grécia (-2,7%) e a Croácia (-2,3%) tiveram os recuos mais marcantes na variação em cadeia e a Polónia (1,7%), a Bulgária (1,5%) e a Hungria (1,0%) as principais subidas. Em Portugal, a produção industrial recuou 1,4% de janeiro para fevereiro.