Projeto da Vicaima premiado nos Emirados Árabes Unidos

A Vicaima, empresa portuguesa especializada no ‘design’, e produção de portas de interior, portas técnicas, aros e peças para mobiliário particiou num projeto galardoado nos Emirados Árabes Unidos no domínio da sustentabilidade.

O projeto sustentável, designado ‘BaityKool Project’, foi recentemente premiado na competição ‘Solar Decathlon Middle East’.

“Este mercado apresenta-se como chave para a marca, onde a sua presença é assegurada há quase 15 anos”, sublinha um comunicado da empresa.

Segundo esse documento, “em linha com as tendências globais e locais, a Vicaima leva aos Emirados Árabes Unidos soluções ‘high-end’ que se destacam pelo ‘design’, acabamento e elevadas dimensões, agregadas a propostas que integram também roupeiros e peças para mobiliário, sempre harmonizadas com cada ambiente e customizadas a cada projeto, desde o ‘design’ à sua ‘performance’.

“Neste mercado, a Vicaima tem integrado cada vez mais projetos notáveis, inclusive no setor residencial. Com produtos adaptados às suas especificidades, as soluções que mais se destacam nesta geografia passam, essencialmente, pelas portas de interior e de alta performance, nomeadamente portas corta-fogo 30 e 60 minutos, e acústicas e de segurança, certificadas por entidades acreditadas”, assinala o comunicado.

A Vicaima destaca que assegura o alinhamento desta oferta com as normas estipuladas pela FSC® (Forest Stewardship Council®), que garante que as matérias-primas utilizadas provêm de florestas bem geridas e que oferecem benefícios ambientais, sociais e económicos.

Especificamente no BaityKool Project, a Vicaima forneceu soluções Portaro® que incluem portas e aros certificados corta-fogo 60 minutos, bem como, soluções não-fogo com acabamento lacado branco.

“Recorde-se que o projeto foi galardoado com o 1º prémio na área da sustentabilidade no concurso ‘Solar Decathlon Middle East’, uma competição entre estudantes que desafia os alunos a projetar e construir casas movidas a energia solar no Parque Solar Mohammed Bin Rashid Al Maktoum”, acrescenta o mesmo comunicado.

A Vicaima assume uma capacidade de produção que supera as 1.500.000 portas por ano.

A Vicaima garante que é atualmente um dos maiores ‘players’ europeus no ‘design’ e produção de sofisticadas soluções de portas de interior, portas técnicas, aros e peças para mobiliário.

“O seu posicionamento sustenta-se na capacidade de desenvolver soluções integradas e customizadas, orientadas para diversos setores, nomeadamente habitacional, hoteleiro, saúde, educação e comercial. Inovadora e criadora de tendências, a Vicaima tem uma preocupação constante pela sustentabilidade, sendo a primeira empresa portuguesa do setor a obter a certificação FSC® (Forest Stewardship Council®)”, adianta o referido comunicado.

Fundada em Portugal, exporta 92% da sua produção, para um conjunto de cerca de 30 países distribuídos por todo o mundo, contando ainda com presença direta no Reino Unido, Espanha e Marrocos.