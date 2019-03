Protocolo tripartido para Millennium bcp expor obras de arte da coleção no MNAC

O Ministério da Cultura, através da Direção Geral do Património Cultural, a Fundação Millennium bcp e a Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa assinam hoje um protocolo de colaboração que permitirá a exposição de obras de arte da coleção Millennium bcp , assim como a requalificação significativa do Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, em Lisboa, anuncia o banco.

O protocolo de colaboração prevê o desenvolvimento de atividades entre o Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado e a Fundação Millennium bcp, nomeadamente, a realização de exposições conjuntas.

No âmbito deste protocolo, competirá à DGPC disponibilizar à Fundação Millennium bcp uma área de 315 m2 para a exposição de obras da sua coleção.

À Fundação Millennium bcp caberá efetuar as obras de recuperação e de adaptação, assim como dar acesso à sua coleção, para efeitos de estudo e de investigação.

À Faculdade de Belas Artes competirá disponibilizar ao Museu Nacional de Arte Contemporânea e à Fundação Millennium bcp o acesso a uma área descoberta, que está sob a sua gestão, bem como promover a investigação da obra de artistas representados nas coleções do Museu e da Fundação.

“São objetivos agora traçados reforçar a programação e aumentar o conhecimento da investigação no âmbito da criação artística contemporânea. Em suma, enriquecer a diversidade da oferta cultural e fomentar o acesso à arte”, diz o banco liderado por Miguel Maya.

“O reforço do número de visitantes, atendendo ao potencial histórico-cultural e económico da zona onde se situa o Museu é também uma das mais valias deste acordo”, acrescenta o banco.

O Ministério da Cultura tem vindo a sublinhar a importância do trabalho em rede e em parceria. “A articulação das coleções do Museu Nacional de Arte Contemporânea e da Fundação Millennium bcp vem reforçar a capacidade do Museu enquanto pólo de atração cultural da cidade de Lisboa e do país. O envolvimento da Faculdade de Belas Artes no estudo e na divulgação da arte contemporânea sublinha este compromisso”, referem os signatários do protocolo.

“Com este protocolo, aumentamos o potencial das coleções, através das suas complementaridades expositivas, a par do estímulo à criação artística e à respetiva preservação e valorização do património imobiliário”, refere o comunicado.