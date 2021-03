PS destaca “bom caminho” de Portugal e “dados positivos” apresentados na reunião do Infarmed

A deputada do Partido Socialista (PS) Maria Antónia Almeia Santos evidenciou esta terça-feira que “Portugal está num bom caminho”, após a apresentação dos dados da situação epidemiológica dos últimos 14 dias. “Os dados mostram que Portugal continua em contraciclo com outros países”, indicou a deputada.

Atualmente, e de acordo com o especialista André Peralta Santos, a incidência do número de novos casos está estabilizada com os valores a decrescer, enquanto a ministra da Saúde admitiu que o risco de transmissibilidade (R) se fixou em 0,88 no território continental, estando ainda abaixo de um.

Maria Antónia Almeida Santos referiu que os dados apresentados na reunião do Infarmed são “positivos”, uma vez que o desconfinamento se iniciou há duas semanas. “Para que esta trajetória se mantenha, os portugueses têm de aguentar firmes esta trajetória de cautelas, de desconfinar pouco, evitar contactos e deslocações desnecessários”, disse a deputada.

A deputada do PS destacou ainda o “plano de testagem massiva que já se iniciou com grande resultado”, em que a taxa de positividade “baixou bastante” nestas últimas duas semanas, apelando então a que se continue a aumentar a capacidade de testagem e de vacinação, dado que esta semana se atinge um milhão de portugueses vacinados com a primeira dose.

“Este desconfinamento gradual é essencial para a situação se inverter”, apontou, referindo-se à situação epidemiológica de janeiro e fevereiro, em que Portugal registou os piores números diários. “Ainda não vencemos esta pandemia, e é bom termos consciência disso”, declarou.