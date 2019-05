PSD comemora 45.º aniversário com reposição do filme “Snu” nos cinemas

O Partido Social Democrata (PSD) vai assinalar, na próxima segunda-feira, o 45.º aniversário com a evocação da memória do fundador do partido, Francisco Sá Carneiro. No âmbito das comemorações, vai ser exibição em várias salas do país o filme “Snu”, da realizadora Patrícia Sequeira, em que o líder do partido, Rui Rio, e o cabeça de lista social-democrata às europeias, Paulo Rangel, vão marcar presença.

Rui Rio diz que se trata de “uma forma de celebrar com os militantes o aniversário do PSD, porque o partido é feito de cada um deles”. Em comunicado, o líder do partido diz também que esta é uma “celebração afetiva porque permite recordar a vida e o legado do fundador do nosso Partido, Francisco Sá Carneiro, através de uma parte da sua história, que se cruza com a história do PSD e a de Portugal”.

O filme “Snu” conta a história de Snu Abecassis, fundadora da editora D. Quixote, que se tornou celebre por publicar livros que desafiam a censura do Estado Novo e por se ter relacionado com Francisco Sá Carneiro. Ambos eram, na altura, casados, o que, apesar de já se estar em época pós-revolucionária, veio abalar mentalidades e pôr a questão do divórcio na ordem do dia. Morreram juntos no acidente de Camarate, que além de Snu Abecassis e Francisco Sá Carneiro, vitimou também o democrata-cristão Adelino Amaro da Costa e os restantes ocupantes do avião.

“Apaixonam-se irremediavelmente e decidem assumir esse amor num Portugal em plena reconstrução das cinzas do fascismo, abalando as convenções nacionais. Partilham valores e ambição, lutam juntos pela democracia e pela liberdade, deixando a sua marca na política e na sociedade. Morrem tragicamente em 1980, protagonizando uma das grandes histórias de amor do século XX”, lê-se na sinopse do filme.

Rui Rio e Paulo Rangel vão marcar presença na sessão do NorteShopping. A sessão vai contar ainda com a participação dos atores que participam no filme (Inês Castel-Branco e Pedro Almendra), bem como outros membros da Comissão Política Nacional.