PSD defende que é fundamental fazer “tudo para salvar o verão e preparar o inverno”

O deputado do Partido Social Democrata (PSD) Ricardo Baptista Leite frisou, esta sexta-feira, a importância de “tudo se fazer para salvar o verão e preparar o inverno” e admitiu que algumas medidas de restrição devem continuar.

Depois de reunião com os especialistas no Infarmed, em conferência de imprensa, Ricardo Baptista Leite referiu que aquilo que ouviu no encontro da manhã foi que “mais uma vez, a mensagem é clara: a vacinação é a melhor arma que temos para poder controlar esta pandemia e de podermos avançar para uma fase à qual já estamos a avançar”, referiu o deputado do PSD, concordando assim com a ministra da Saúde que também afirmou o mesmo pouco tempo antes.

Apesar da importância da vacinação, o social-democrata lamentou que “este momento ainda há muitas pessoas que não estão vacinadas ou só têm uma dose”.

Ricardo Baptista Leite considerou ainda “importante passar a mensagem com base nos dados que foram apresentados hoje”. “Que o risco de doença assintomático e de hospitalização é elevado mesmo só com uma dose”, completou. “Portanto temos de continuar com um conjunto de medidas de distanciamento e utilização de máscara e sobretudo agora que nós vemos Lisboa com um Rt superior a 1”, concluiu o deputado do PSD.