PSD pede “transparência total” na vacinação das pessoas com mais de 80 anos

O Partido Social Democrata (PSD) pediu, esta segunda-feira, “transparência total” na vacinação das pessoas com mais de 80 anos numa carta dirigida à ministra da Saúde, Marta Temido.

Para o grupo parlamentar do PSD, é importante existir “transparência total do procedimento”, mas também proceder à “definição de todas as etapas e metodologias que serão adotadas, para que cada cidadão e os seus familiares”.

“Na medida em que muitos dos utentes deste grupo etário já não se encontram autónomos, saibam quando e como o utente será contactado, se a sua inoculação depende de alguma ação sua, como uma inscrição, e quando poderá esperar ser efetivamente vacinado”, apontam Ricardo Baptista Leite, António Maló de Abreu, Clara Marques Mendes, Rui Cristina e a Sandra Pereira.

Na missiva, os deputados perguntam ao Governo sobre “como estão a ser contactados os utentes a partir dos 80 anos para vacinação, de que forma está a ser apurado se o utente se encontra em situação de se poder descolar autonomamente à USF [Unidade de Saúde Familiar], ou se necessita de vacinação domiciliária”.

O PSD questionou ainda a ministra da Saúde sobre “como se procederá com os utentes que não estão inscritos no centro de saúde, se o utente, familiares ou outros em sua representação, poderão inscrevê-lo para vacinação e sobre quando se espera ter 80% deste grupo imunizado”.

Segundo o PSD, “é importante que haja clareza em todo o processo e que não sejam criadas expectativas que não se possam cumprir, suscitando o desenvolvimento de ansiedades desnecessárias, que poderão agravar a condição de debilidade em que estes utentes já se encontram”.