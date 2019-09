PSI 20 acompanha Europa em alta impulsionado por BCP, EDP e Galp

O principal índice bolsista português (PSI 20) soma 0,54%, para 4.932,96 pontos, em linha com as principais praças europeias esta sexta-feira, 27 de setembro. Em Lisboa, dez empresas cotadas negoceiam em alta, seis em baixa e duas inalteráveis. Os ganhos do BCP (1,57%), da EDP (1,01%) e EDP Renováveis (0,40%), e da Galp (0,74%) são o principal motor do PSI 20.

Na primeira hora da sessão, a EDP destaca-se ao beneficiar depois da “Bloomberg” ter noticiado que os analistas do Barclaus começaram a seguir a evolução da empresa liderada por António Mexia, dando à EDP um preço-alvo de 4,20 euros por ação com recomendação de “overweight”.

Também a Jerónimo Martins está sob foco, depois de a BlackRock ter informado o mercado que no dia 25 de setembro alienou direitos de voto, ficando abaixo do limite de participação de 2%. A retalhista soma 0,23%, para 15,48 euros.

Entre as principais praças europeias, o clima é de ganhos, com “o cenário político nos EUA em foco, depois de ter sido divulgada a queixa original que levou os Democratas a avançarem com o processo impeachment de Trump”, realça o Mtrader do millennium BCP, Ramiro Loureiro.

Também a guerra comercial entre EUA e China continua a ser observada de perto. A CNBC deu conta de que os negociadores norte-americanos e chineses vão encontrar-se em Washington no dia 10 de outubro.