PSI 20 acompanha Europa em queda. Grupo EDP e BCP penalizam praça nacional

A bolsa portuguesa negoceia em terreno negativo esta quarta-feira, em linha com as principais congéneres europeias, depois da Europa ter fechado a sessão de terça-feira em alta. O principal índice bolsista português (PSI 20) cai 0,26% para 4.724,75 pontos.

Entre as principais praças europeias, o alemão DAX perde 0,05%, o britânico FTSE 100 cai 0,65%, o francês CAC 40 recua 0,12% e o espanhol IBEX 35 cede 0,30%, depois das subidas de ontem no Velho Continente. Na última sessão, os investidores mostraram-se animados com o alívio das yields das dívidas soberanas, em em especial na zona euro mas também nos Estados Unidos. Wall Street também tinha fechado em alta, impulsionado ainda pelo sector tecnológico. Hoje, os juros das dívidas soberanas estão novamente a subir e os investidores corrigem as suas posições.

Na praça portuguesa, o PSI 20 é penalizado pelas quebras do Banco Comercial Português (BCP) e pelo grupo EDP. A EDP Renováveis cai 1,41%, para 16,76 euros, seguida da EDP, que cede 0,81% para 4,678 euros, e do BCP que perde 0,60%, para 0,1169 euros.

Destaque para a empresa de telecomunicações NOS que apresenta os resultados anuais referentes a 2020 esta quarta-feira, após o fecho do mercado. O consenso de estimativas dos analistas antecipam um lucro a rondar os 84,5 milhões de euros. A empresa liderada por Miguel Almeida desliza 0,14%, para 2,766 euros.

O mercado petrolífero está a negociar em terreno negativo. Em Londres, o Brent, que é referência para Portugal, cai 0,62% para 67,10 dólares, ao passo que, em Nova Iorque, o WTI desce 0,44% para 63,73 dólares. A matéria-prima perde atratividade numa altura em que o dólar, moeda de referência na negociação do “ouro negro”, está em alta.

No mercado cambial, o euro deprecia 0,13% face ao dólar, para 1,1875 dólares. A divisa europeia deprecia 0,11% perante a libra, para 0,8553 libras. Na relação com o dólar, a libra cede 0,04%, para 1,3883 dólares.