PSI 20 acompanha Europa em queda quando investidores aguardam se EUA iniciam conflito comercial com UE

O principal índice bolsista português (PSI 20) perde 0,18%, para 4.925,56 pontos, em linha com as principais praças europeias esta segunda-feira, 30 de setembro. A intensificação nas relações comerciais entre China e Estados Unidos estarão a condicionar os investidores, que aguardam hoje uma tomada de posição da Organização Mundial de Comércio (OMC) que poderá levar Washington a abrir uma nova frente na guerra comercial – desta vez com a União Europeia -, de acordo com os analistas do BPI.

Esta manhã, a OMC deverá pronunciar-se sobre uma queixa dos EUA sobre a forma como os países europeus garantiram subsídios à Airbus, concorrente direta da norte-americana Boeing, desrespeitando as regras da Organização Mundial de Comércio. Esta é uma decisão que poderá complicar as relações comerciais entre a União Europeia e os EUA, quando Washington já está em guerra comercial com a China.

Se a decisão for favorável para a administração Trump, os EUA poderão aumentar as taxas aduaneiras sobre as importações vindas da Europa, num montante a pré-definido pela OMC. Contudo, de acordo com os analistas do BPI, mesmo que a OMC decida a favor da União Europeia, os EUA deverão impor “unilateralmente uma taxa aduaneira sobre os produtos europeus”.

Em Lisboa, treze empresas cotadas desvalorizam, quatro valorizam e uma negoceia inalterável. Os títulos das papeleiras Altri (-0,50%) e Navigator (-0,50%), da EDP Renováveis (-1,11%) e da Sonae Capital (-1%) penalizam o PSI 20.

Entre estas, destaque para a EDP Renováveis que estabeleceu um contrato de aquisição de energia para um projeto eólico de 100 MW, com um período mínimo de 15 anos, no México. O projeto deverá ter início em 2021 numa região com fortes recursos eólicos, cujo fator esperado de utilização está acima de 40%.