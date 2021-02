PSI-20 resiste à pressão dos ‘pesos pesados’ e encerra a verde em linha com a Europa

Os principais índices bolsistas encerraram a sessão, desta terça-feira, em alta, recuperando das perdas registadas na sessão de ontem. Por cá, o PSI-20 subiu 0,26% para 4.802,28 pontos, resistindo à pressão dos tombos dos pesos pesados, no dia em que foi revelado de que o PIB português a perdeu 7,6% em 2020. Trata-se da maior recessão da economia portuguesa pelo menos desde a década de 60, com uma contração severa do consumo e das exportações, especialmente do turismo.

A liderar os ganhos esteve a Pharol que cresceu 5,87% para 12,62 cêntimos, seguindo-lhe o salto de 3,30% para 4,69 euros da Ramada e o crescimento de 2,29% para 8,94 euros da Semapa, que, na noite passada, divulgou os resultados de 2020. Nesse ano, a empresa registou 142,2 milhões de euros de resultado líquido consolidado no exercício de 2020, um decréscimo de 12,6% face a 2019. Os lucros atribuíveis aos acionistas totalizaram 106,6 milhões, uma descida de 14,1%. A redução do EBITDA e os efeitos cambiais negativos do real brasileiro justificam esta performance.

Entre os pesos pesados que encerraram a sessão no “verde”, está a Galp que cresceu 1,65% para 8,25 euros e o BCP que ganhou 2,18% para 11,70 cêntimos.

Em sentido contrário, registam-se as perdas de 0,46% para 5,20 euros da EDP e o recuo0 de 0,64% para 2,79 euros da Nos, inferior à desvalorização de 1,89% para 2,34 euros dos CTT.

À hora de fecho das bolsas no Velho Continente, as congéneres de Wall Street seguiam igualmente motivadas, numa altura em que o presidente Joe Biden aumenta a pressão para a aprovação de um megapacote de estímulos nos EUA.

Na vizinha Espanha, os ganhos foram de 1,96% para 7.950,90 motivado pelos ganhos no setor da banca, e em Paris, o Cac40 encerrou com uma valorização de 1,86% para 5.563,11 pontos. O DAX também acompanha as principais praças europeias, tendo ganho 1,56% para 13.835,16 pontos. O índice europeu Euro Stoxx 50 saltou 1,69% para 3.590,46 enquanto que o Ftsee 100, em Londres, foi o que menos ganhou nesta sessão: 0,78% para 6.516,65 pontos.