PSI-20 segue em terreno positivo e acompanha Europa no ‘verde’

O PSI-20, que abriu sessão a valorizar 1,22%, para 5,526.74 pontos, segue no meio sessão desta quinta-feira a subir 1,29% para 5.530,47 pontos. A bolsa de Lisboa acompanha as congéneres europeias nesta tendência positiva.

O Banco Comercial Português (BCP) impulsiona a bolsa lisboeta com o seu avanço de 4,88% para 0,1699 euros. Tal como destaca o analista Ramiro Loureiro, o “conselho de administração do Bank Millennium informou que tomou a decisão de criar, nas suas contas do terceiro trimestre de 2021, 451,8 milhões de zlotys em provisões para riscos jurídicos relacionados com empréstimos hipotecários em moeda estrangeira originados pelo banco”. A decisão poderá ter influenciado os valores obtidos pelo BCP em bolsa.

A EDP, que no começo do dia apreciava de 2,24% para 21,02 euros, agora soma 1,64% para 4,59 euros. A Navigator evolui 1,08% para 2,99 euros, a Semapa cresce 0,51% para 11,84 euros.

Os restantes índices europeus estão em linha com o PSI-20, o francês CAC 40 sobe 1,52%, o alemão DAX aprecia 1,26%, o britanico FTSE 100 avança 1,16% e o espanhol IBEX 35 2,17%.

Segundo o analista Ramiro Loureiro, “o otimismo regressou às bolsas europeias e a maioria dos principais índices segue hoje a valorizar mais de 1%. As notas de que o BCE admite um novo programa de compra de ativos quando o atual terminar no próximo ano e os sinais de que o teto da dívida nos EUA poderá ser elevado até dezembro são alguns dos triggers da sessão levando a um recuo das yields soberanas, o que aumenta o apetite por ativos de risco”.

“Destaque para o ambiente bastante positivo nas utilities espanholas, depois do governo do país vizinho ter confirmado uma ronda de negociações com indústrias, consumidores e concessionárias de serviços públicos para trabalhar numa solução para o aumento nos preços de energia. Já o setor energético mostra-se condicionado pela descida dos preços do petróleo nos mercados internacionais”, destaca o analista.

Quanto à continuação do alemão DAX em terreno positivo, Ramiro Loureiro sublinha “a revelação de que a produção industrial na Alemanha em agosto registou uma contração bastante mais significativa que o previsto face a julho, facto que degrada as perspetivas para o terceiro trimestre, aparentemente foi deixada para segundo plano”.

No mercado petrolífero, o barril do Brent cede 1,26%, para 80,06 dólares, enquanto o petróleo bruto WTI desvaloriza 1,70% para 80,06 dólares. No mercado cambial, o euro avança 0,12% face ao dólar, para 1,157 dólares, e a libra esterlina ganha 0,28% para 1,3618 dólares. Por sua vez, o euro recua 0,15% face à libra para 0,8496.