Putin acusa EUA de aumentar o risco de uma guerra nuclear

O presidente russo, Vladimir Putin , alertou esta quinta-feira, 20 de dezembro, que se os principais acordos de controle de armas nucleares não forem implementados, o mundo poderá enfrentar uma situação “muito perigosa”.

“Infelizmente, há uma tendência para subestimar a possibilidade de uma guerra nuclear, e essa tendência está a aumentar cada vez mais”, disse Putin, durante uma conferência de imprensa, citado pelo ”El País”.

O presidente russo acusou os Estados Unidos de aumentarem o risco de choque nuclear com a sua decisão de saírem do tratado bilateral para o controlo de armas nucleares de curto e médio alcance , e afirmou que Washington parece ter intenções de sair de acordos semelhantes. Essas decisões, segundo chefe de Estado russo, levam o mundo a ”um precipício”.

Mas entre comentário e comentário, a mensagem foi clara. ” Estamos a testemunhar uma desintegração do sistema de controle de armas”, disse Putin. “E há uma tendência para reduzir o limiar para o uso de [armas nucleares]. Mas essa redução poderá levar a uma catástrofe nuclear global “, ressaltou o presidente, que admitiu que a Rússia desenvolveu armas nucleares que podem dar-lhe uma vantagem sobre outros países, alimentando assim o medo de uma situação sem retorno.

“O Novo Início [outro tratado bilateral que limita o número de mísseis nucleares estratégicos e de ogivas nucleares da Rússia e dos EUA] expira em 2021. E ainda não temos negociações em andamento. Não querem falar sobre isso? Não estão interessados? Bom está bem. Estaremos seguros, sabemos como nos proteger “, disse Putin.

Putin continuou a acusar os Estados Unidos de promoverem a ideia de que o mundo está a tornar-se cada vez menos seguro, dizendo que “é difícil imaginar o que vai acontecer. Se esses mísseis [norte-americanos] estiverem localizados na Europa, teremos que garantir a nossa segurança “, ameaçou o presidente russo, que já teria indicado em ocasiões anteriores que, se isso viesse a acontecer que a Rússia responderia “de maneira simétrica “.

Contudo, Putin, que enfatizou a importância de normalizar as relações com Trump , também disse que Washington está a considerar o uso de mísseis balísticos com ogivas convencionais. O lançamento de um míssil desse tipo poderia ser confundido com um míssil nuclear, explicou, algo que poderia causar uma catástrofe global. “Se isso acontecer, pode significar a destruição de toda a civilização e até mesmo o fim do nosso planeta”, disse tentando alertar a audiência.

“Espero que a humanidade tenha bom senso e senso de autopreservação suficientes para não levar as coisas a tais extremos”, finalizou.