Ucrânia vs Rússia: Vamos ter uma guerra à porta da Europa? Ouça o podcast “A Arte da Guerra” com Francisco Seixas da Costa

O que aconteceria se o México fizesse uma aliança militar com a Rússia? Uma boa pergunta para enquadrar o tema da possibilidade de guerra entre a Ucrânia e a Rússia e que se repete em termos semelhantes quando o assunto é a Cimeira da Democracia, o terceiro tema desta semana, organizada por Joe Biden e cujos convites – só assim se pode participar – já começaram a dar que falar.

Mais um problema que o presidente dos Estados Unidos terá em mãos. Assim como terá a questão do Irão – que decidiu aprofundar as relações com os Emirados Árabes Unidos. O que tem tudo a ver com as negociações sobre o acordo nuclear que decorrem em Viena, capital da Áustria.

