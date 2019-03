Quais as projeções do Banco de Portugal para a economia até 2021?

Banco de Portugal explica que a perspetiva de redução do crescimento é comum a outras economia, nomeadamente da zona euro, estando associado à maturação de um ciclo. BdP antecipa uma mudança de cenário na balança de bens e serviços já no próximo ano. Estimativas apontam ainda que o crescimento das importações será maior do que o das exportações, o que se traduz num saldo negativo da balança de bens e serviços a partir de 2020.