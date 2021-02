“Qual é o medo?”. João Gonçalves Pereira questiona marcação do congresso do CDS-PP

O deputado do CDS-PP João Gonçalves Pereira comentou a situação atual do partido nas redes sociais e perguntou “qual o medo” que teria Francisco Rodrigues dos Santos em marcar um congresso nacional.

“Qual é o medo?”, perguntou João Gonçalves Pereira sublinhando que “Francisco Rodrigues dos Santos tem a legitimidade política que o congresso de forma clara lhe deu há um ano e isso não é posto em causa”.

Numa publicação no Facebook, João Gonçalves Pereira garante, que neste momento, as questões que se colocam remetem para “o desempenho da liderança” do presidente do CDS-PP ao longo deste ano. “Correu bem ou mal?”, pergunta.

João Gonçalves Pereira defende que o balanço da liderança do centrista “resulta em demissões atrás de demissões, de desfiliações atrás de desfiliações, fruto de uma liderança incapaz de apresentar aos portugueses uma solução política”. “O País não perceberá se não for organizado um Congresso do CDS”, assegura.