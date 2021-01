“Quando há questões de desafio a melhor solução de um líder é clarificar”, diz Marques Mendes sobre CDS

Luís Marques Mendes considerou que o líder do CDS-PP devia organizar um congresso extraordinário e ir a votos para que pudesse existir clareza dentro do partido.

Durante espaço de comentário na SIC, o comentador político frisou que: “Quando há estas questões do desafio, a melhor solução de um líder é clarificar, vamos a votos. Sobretudo no estado que o CDS está”.

Para Luís Marques Mendes, “com a subida do Chega, CDS e PSD ficaram enfraquecidos” e como consequência do resultado de André Ventura nas eleições presidenciais ” o efeito já começou a dar-se sobretudo no CDS”. “Ou seja com demissões no CDS, com Filipe Lobo d’Avila que era uma peça muito importante e sobretudo com Adolfo Mesquita Nunes, que é dos políticos mais competentes que eu conheço a pedir um congresso e a se disponibilizar para ser líder”, completou.

“Da parte de Adolfo Mesquita Nunes acho boa a sua iniciativa, a sua decisão muito corajosa. Numa altura destas em que o CDS está quase em risco de sobrevivência alguém dizer, eu estou disponível para a liderança é sem duvida um ato de coragem”, garantiu o social democrata.

Segundo Marques Mendes, “agora falta saber o que o líder Francisco Rodrigues dos Santos vai fazer”. “Porque do ponto de vista formal, estatutário ele pode ter milhentas razões para não fazer um congresso extraordinário”. “Agora, do ponto de vista político se ele diz não, evidentemente fica à defesa. Se ele diz não, fica a ideia de que tem medo, que tem receio do confronto e fica ainda mais frágil”, acrescentou.