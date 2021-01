“Quem não suporta a crítica não pode governar”. CDS visa Marta Temido sem revelar sentido de voto no EdE

O deputado do CDS-PP, Telmo Correia, apontou que “quem não suporta a crítica não pode governar” em resposta à ministra da Saúde, Marta Temido. As declarações foram proferidas durante debate sobre renovação do Estado de Emergência onde o líder do CDS-PP já tinha dito que iria viabilizar o regime.

“A vitimização tem limites”, disse Telmo Correia sublinhando que “quem não suporta a crítica não pode governar, quem não consegue lidar com a critica não pode governar a democracia”.

O centrista respondeu à ministra da Saúde, Marta Temido que tinha referido que criticar a gestão da pandemia era “criminoso”.

Telmo Correia apontou que “em pandemia temos um dos Governos mais incapazes, azar o nosso”. Recordou que no passado o Governo afirmou que a Covid-19 tinha tido o azar de encontrar um Governo capaz. Para o deputado do CDS-PP existe uma “falta de rigor do cumprimento das medias”

O centrista apontou que os especialistas apontaram que a situação atual deve-se porque “a terceira vaga foi subestimada”. E considerou que até ao momento tem existido um “confinamento light”.

O deputado do CDS-PP, defendeu ainda que as escolas são o “maior exemplo de desorientação”. Telmo Correia lembrou que tinha avisado o Governo que “com 2 milhões pessoas a circular não havia confinamento possível”.