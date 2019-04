Racionamento de combustível mantêm-se por agora mas só nos 310 postos prioritários

O racionamento de 15 litros de gasóleo ou gasolina por veículo só está em vigor nos 310 postos da Rede Estratégica de Postos de Abastecimento (REPA). O racionamento “mantém-se até à normalização” do abastecimento de combustíveis, explicou fonte do ministério do Ambiente ao Jornal Económico esta quinta-feira, 18 de abril.

Em todos os outros postos da rede nacional, não existe qualquer limitação ao abastecimento de combustível, à medida que vão sendo reabastecidos após o fim da greve dos motoristas de transporte de matérias perigosas.

Os postos REPA são postos que têm prioridade no abastecimento por camiões cisterna, e onde os serviços de emergência e forças de segurança têm prioridade para abastecer. Assim, estes postos de abastecimento ficam “obrigados a reservar, para uso exclusivo das entidades prioritárias, pelo menos, uma unidade de abastecimento”.

Estes postos ficam também obrigados a reservar para uso exclusivo destas entidades “uma quantidade de 10 mil de gasóleo, ou 20% da sua capacidade, 4 mil de gasolina e 2 mil de GPL-auto (gás petróleo liquefeito).

Desta forma, um posto REPA que conta com 10 bombas só precisa de reservar um máximo de duas bombas, com as outras bombas a ficarem disponíveis para o público em geral.

Depois do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) terem chegado a acordo na manhã desta quinta-feira, 18 de abril, o Governo anunciou que a normalidade nos postos de combustível vai ser reposta gradualmente.

Segundo um balanço feito pela plataforma ‘Já não dá para abastecer’, após o fim da greve na manhã desta quinta-feira, 18 de abril, existiam 976 postos sem gasóleo, 156 sem gasolina e 603 postos sem os dois combustíveis em todo o país, no total de 3.000 postos que existem em todo o país.

Dividindo este valor por distritos, Lisboa, Porto e Aveiro eram esta manhã os mais prejudicados com esta greve e também devido à corrida às bombas que os cidadãos fizeram. Lisboa tinha ainda esta manhã 425 postos sem combustíveis, o Porto tem 290 e Aveiro tem falta de combustíveis em 153 postos de abastecimento. Braga seguia-se na lista com 145 e Faro com 82 postos sem abastecimento.

Saiba aqui onde é que pode abastecer o seu automóvel num destes 310 postos postos prioritários.

