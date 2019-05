“Relação Lisboa Pequim não agrada às grandes potências”. Espanha analisa emissão de dívida em moeda chinesa em Portugal

Portugal vai aos mercados emitir dívida em moeda chinesa na próxima quinta-feira, dia 30, tornando-se o primeiro país da zona euro a fazê-lo e a operação foi destacada pelos meios de comunicação em Espanha.

O ‘El Economista’ escreve esta quarta-feira que “esta estreita relação entre Lisboa e Pequim não agrada às grandes potências da União Europeia”, no entanto, tal “não impediu que Portugal dê mais um passo” e tenha anunciado a emissão de dívida na próxima semana.

O jornal espanhol acrescenta ainda que a operação é “algo inédito num país da zona euro e irá permitir a Lisboa ampliar a rede de investidores num mercado de muita liquidez”.

O Governo português recebeu esta terça-feira o certificado final do regulador de mercado chinês a para realizar esta emissão. O montante a colocar são dois mil milhões de renminbi (cerca de 260 milhões de euros), apurou o Jornal Económico.

Pelo Governo português, esta operação está a ser conduzida pelo secretário de Estado Adjunto e das Finanças Ricardo Mourinho Félix.

Na Europa, a Polónia já o fez, tendo emitido cerca de 452 milhões de euros em obrigações do tesouro para o mercado chinês, mas não faz parte da zona euro. O ministro das Finanças tinha sinalizado, em maio do ano passado, que Portugal estava a ponderar a operação, como forma de alargar a base de investidores e de atrair financiamento para o país, no final de uma visita de três dias à China.