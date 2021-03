“Relações entre União Europeia e Rússia estão a passar mau momento”, afirma Charles Michel

As relações entre a União Europeia (UE) e a Rússia estão em um ponto baixo, com divergências em muitas áreas, revelou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, ao presidente russo, Vladimir Putin, esta segunda-feira.

“O presidente Michel expressou a opinião de que as relações UE-Rússia estão a passar um mau momento e confirmou a abordagem da UE dos cinco princípios orientadores, com base nos valores fundamentais da UE”, apontou o Conselho Europeu em comunicado citado pela “Reuters”. “Atualmente, há divergências em muitas áreas”.

Entre elas incluem-se a situação na Ucrânia, os direitos humanos, os ataques híbridos e cibernéticos a países da UE e a tentativa de assassinato e prisão do crítico do Kremlin, Alexei Navalny.

Os comentários de Charles Michel não representam grande surpresa, uma vez que recentemente Bruxelas decidiu impor sanções à Rússia. A 23 de fevereiro, a UE concordou em impor sanções a quatro altos funcionários russos, próximos ao presidente Vladimir Putin, em resposta à prisão do crítico do Kremlin, Alexei Navalny. Por esta altura já o ministro dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas referia que “as relações com a Rússia estão certamente más”.

Em resposta, a 3 de março, o Governo de Vladimir Putin considerou as sanções da UE “absurdas” e prometeu retaliar.