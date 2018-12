Reportagens falsas podem mudar critérios editoriais da revista alemã Der Spiegel

Para evitar novos casos de reportagens falsas, como as protagonizadas pelo jornalista Claas Relotius, a direção editorial de uma das mais prestigiadas revistas europeias, a Der Spiegel, nomeou uma comissão composta por três jornalistas experientes para rever os critérios e processos editoriais desta publicação.

Esta comissão, composta pelos jornalistas Brigitte Fehrle, Stefan Weigel and Clemens Hoeges, irá analisar os processos envolvidos na elaboração das reportagens em causa e sugerir alterações nos critérios editoriais adotados pela Der Spiegel.

Claas Relotius, um jornalista de 33 anos que recebeu no início deste mês o prémio de Repórter do Ano, foi hoje demitido da revista alemã após ter sido descoberto que o jornalista falsificou artigos durante vários anos: “O jornalista Claas Relotius falsificou as suas próprias histórias e inventou protagonistas, enganando leitores e os seus colegas”, realçou hoje a direção editorial da revista.

Assim, a revista vai conduzir uma investigação interna para apurar como foi possível a falsificação de pelo menos 14 peças da autoria do Claas Relotius, ao longo de vários anos.