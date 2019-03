Reserva Federal vai abrandar redução do balanço a partir de maio

A Reserva Federal dos Estados Unidos anunciou esta quarta-feira que vai abrandar o ritmo de redução do balanço, ou seja do valor de obrigações soberanas que detém, visando assegurar uma transição suave para um nível de reservas no longo prazo que seja consistente com a implementação eficiente e eficaz da política monetária.

O Federal Open Market Committee (FOMC) anunciou, no final da reunião de dois dias esta quarta-feira que pretende “abrandar a redução do seu stock de ativos do Tesouro ao reduzir o limite das amortizações mensais do atual nível de 30 mil milhões de dólares para 15 mil milhões a partir de maio de 2019″.

O comité explicou que este abrandamento nos próximos trimestres será implementado apenas se as condições na economia e nos mercados monetários evoluirem da forma esperada.

