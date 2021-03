Reservas na easyJet disparam para Portugal e Espanha após saírem da lista negra da Suíça e Alemanha

A companhia aérea easyJet verificou um aumento das reservas depois de Portugal abandonar a lista negra da Suíça e da Alemanha, revela a empresa em comunicado. O Governo autorizou a abertura do espaço aéreo português a partir desta segunda-feira, 15 de março, com os cidadãos a marcarem já as suas férias.

Comparativamente com a semana passada, as reservas nas rotas da Suíça para Portugal aumentaram mais de 170% e mais de 150% para as rotas espanholas. Também a Alemanha retirou Portugal da lista de países com elevada incidência de mutações do coronavírus, voltando a ser permitida a deslocação entre os dois países.

Segundo a companhia aérea low-cost, os clientes que reservem os voos “beneficiam de políticas flexíveis”, podendo os clientes reservar as suas viagens e, caso os países voltem a fechar as fronteiras aéreas, podem alterar as datas das reservas para englobar outro período. Esta política permite uma garantia de reembolso para voos caso sejam cancelados, mas os consumidores podem ainda receber um reembolso caso o voo seja afetado por proibições de viagens e bloqueios regionais e nacionais.

“Temos verificado que à medida que as restrições governamentais são retiradas, a procura aumenta de uma forma exponencial e este crescimento nas reservas para Portugal e Espanha demonstra o quão ansiosos estão os suíços para viajar, seja em lazer ou para visitar amigos e familiares”, destaca José Lopes, diretor da easyJet para Portugal.

“Embora o verão ainda demore um pouco a chegar, trabalhamos de forma contínua para garantir que estamos prontos para aumentar os nossos voos. O plano que está a ser implementado para o desconfinamento em Portugal aumenta a nossa visibilidade e confiança junto do consumidor. Estas medidas estão em linha com o que temos solicitado para ser implementado em toda a Europa. Um exemplo a seguir por outros países”, afirma o diretor da easyJet.

Segundo um estudo realizado no mês passado, 65% dos cinco mil consumidores inquiridos já planearam ou reservaram um voo para 2021.

A empresa vai continuar a proceder à desinfeção diária da cabine da aeronave e implementar o uso obrigatório de máscara para clientes e tripulantes.

Rotas da easyJet para Portugal a partir da Suíça

Basileia: Faro, Lisboa, Porto

Genebra: Faro, Lisboa, Porto

Zurique: Porto

Rotas da easyJet para Portugal a partir da Alemanha

Berlim: Faro, Lisboa, Porto e Funchal