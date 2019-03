Respostas Rápidas: Os principais números da ‘Lava-Jato’, cinco anos depois

Em quantas condenações resultou a ‘Lava Jato’?

O Ministério Público Federal no Paraná assinala que os 1.825 dias de trabalho de investigação, acusação e julgamentos resultaram em 242 condenações contra 155 pessoas, em 50 processos com sentença por lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, fraude à licitação, organização criminosa, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, tráfico internacional de drogas, crime contra a ordem económica e falsidade ideológica.

Quando começou a operação?

Em 17 de março de 2014, a operação entrou em vigor, inaugurou o método de trabalho e surgiu para a opinião pública que passou a acompanhar as investigações. A Justiça Federal determinou então 81 mandados de busca e apreensão e ordenou a prisão de 28 pessoas sob investigação.

Quais foram as principais fases do processo?

Desencadeadas 60 fases, a Lava Jato fez 91 acusações contra 426 pessoas físicas, nem todas processadas. Entre estas 63 pessoas foram acusadas de improbidade administrativa, assim como “18 empresas e três partidos políticos (PP, MDB e PSB)”, conforme o MPF. Mais de 180 pessoas denunciadas fizeram um acordo de delação premiada e passaram a colaborar com as investigações.

Quem são as principais autoridades envolvidas?

O processo juntou do MPF, policiais federais, auditores da Receita Federal, técnicos do Banco Central e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Já o até então principal juiz responsável pelas condenações na 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, Sergio Moro, foi nomeado ministro da Justiça e da Segurança Pública do atual governo.

Quem foram os principais condenados?

O antigo presidente do Brasil Lula da Silva está entre os principais condenados no âmbito do processo Lava Jato. Também o antigo presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha e o antigo presidente da construtora Odebrecht, Marcelo Odebrecht, faz parte da lista de empresários e líderes políticos condenados.