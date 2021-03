A situação pandémica parece estar a melhorar em Portugal com os números em torno da Covid-19 a atingir os níveis pretendidos. O plano de vacinação parece seguir o mesmo rumo positivo com o regresso da administração da AstraZeneca no país e com a possibilidade de acolher a vacina da Rússia, a Sputnik V.

Depois da sua administração ter estado suspensa para avaliação de efeitos colaterais pela Agência Europeia do Medicamento (EMA), a AstraZeneca está de volta. A vacina foi classificada pela EMA como “segura e eficaz”. Como tal, a Direção Geral de Saúde (DGS), Infarmed e a task force do plano de vacinação decidiram que o mais natural seria retomar as tomas da vacina.

