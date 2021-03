Ricardo Baptista Leite é o candidato do PSD a Sintra. Vladimiro Feliz no Porto

O deputado do Partido Social Democrata (PSD) Ricardo Baptista Leite é o candidato do partido à Câmara Municipal de Sintra, segundo anunciou esta terça-feira o líder social-democrata, Rui Rio, em conjunto com outros 49 nomes de candidatos às eleições autárquicas.

Durante conferência de imprensa, Rui Rio anunciou o nome de Ricardo Baptista Leitei classificando-o como “um dos deputados mais conhecidos da Assembleia da República”. “Para Sintra é o candidato , o deputado, Ricardo Baptista Leite. Como todos sabem é médico de profissão, é o coordenador científico do instituto público de ciências da saúde da Universidade católica portuguesa”.

A Câmara de Sintra, a par com a do Porto, ficaram para último na lista por serem “grandes câmaras”, como explicou o presidente do PSD. Para o Porto foi escolhido Vladimiro Feliz, vice-presidente de Rui Rio quando este foi presidente da Câmara do Porto, e “engenheiro na área da gestão de produção pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, foi presidente para a divulgação das tecnologias de informação e atualmente é diretor do centro de engenharia e desenvolvimento”, destacou o líder do PSD sublinhando a “larga experiência autárquica” do candidato.

No que toca ao Porto, Rui Rio dedicou especial atenção pelo seu passado enquanto autarca. “Empenhei-me no porto depois de ter sido 12 anos presidente da Câmara Municipal do Porto”.

Para Vila Nova de Gaia, o presidente do PSD escolheu António Oliveira, cujo passado passou pelo mundo do futebol. No passado, Rui Rio garantia que não ia misturar política com futebol. Agora, Rui Rio justifica que o candidato deixou de jogar há 35 anos e de ser “treinador há cerca de 20 anos”, acrescentando que em 2006 António Oliveira quebrou o vinculo ao futebol.

Outros deputados anunciados constam o ex-deputado António Costa da Silva, para Viana do Alentejo, Dalila Guerra para Barrancos e Hugo Alves Silva para a Mealhada.