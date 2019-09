Rio convidou mas Passos não aceitou. Ex-primeiro-ministro recusa entrar na fase decisiva da campanha

Pedro Passos Coelho terá recusado o convite de Rui Rio para entrar na fase decisiva da campanha eleitoral, avança o jornal Expresso na edição deste sábado. De acordo com o semanário, o atual líder do PSD terá telefonado ao ex-primeiro-ministro com um convite para que pudesse participar na última semana da campanha eleitoral, mas Passos Coelho recusou participar numa ação eleitoral.

Apesar desta recusa de Passos Coelho, recorde-se que o ex-primeiro-ministro participou numa ação da campanha eleitoral do PSD para as eleições europeias, que contou com Paulo Rangel como cabeça-de-lista. No entanto, nesta ação eleitoral que decorreu a 21 de maio, Rui Rio não marcou presença.

Nessa altura, o ex-primeiro-ministro quebrou o silêncio que já durava desde fevereiro de 2018, mês em que Passos Coelho deixou a liderança do PSD. No discurso de apoio a Paulo Rangel, Passos Coelho criticou a governação socialista: “Aqueles que disseram que acabaram com a austeridade, têm mais cativações do que qualquer outro Governo, muito mais quebra de investimento do que qualquer outro governo e, ao mesmo tempo, trouxeram a mais alta carga fiscal que Portugal conheceu em democracia. Agora [os socialistas] já não falam do enorme aumento de impostos do ministro [Vítor] Gaspar, quando são eles os campeões da carga fiscal em Portugal”.